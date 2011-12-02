〔东京美债〕10年期公债持稳,静候美国非农就业报告出炉

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月2日电---美国10年期公债周五在亚洲市场持稳,但若今日稍晚公布的非农就业报告强化投资者近期对美国经济增长的乐观看法,则公债可能再度承受压力.
10年期美国公债US10YT=RR价格持稳,收益率(殖利率)报2.086%,较纽约市场周四尾盘下降约1个基点.
10年期公债收益率尽管微降,但本周仍上涨约12个基点,可望创下10月中以来最大周度升幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。