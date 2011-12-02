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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 12:35 BJT

〔东京美债〕10年期公债持稳,静候美国非农就业报告出炉

路透新加坡12月2日电---美国10年期公债周五在亚洲市场持稳,但若今日稍晚公布的非农就业报告强化投资者近期对美国经济增长的乐观看法,则公债可能再度承受压力.

10年期美国公债US10YT=RR价格持稳,收益率(殖利率)报2.086%,较纽约市场周四尾盘下降约1个基点.

10年期公债收益率尽管微降,但本周仍上涨约12个基点,可望创下10月中以来最大周度升幅.

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