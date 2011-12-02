〔路透调查〕澳洲央行料将在12月降息,但不会开启积极放松政策的周期

路透悉尼12月2日电---预计澳洲央行下周可能降息,因愈演愈烈的欧债危机成为焦点,尽管其本国经济具有韧性.上个月,该央行逾两年来首次降息.

路透调查访问的19名分析师中,有11名预计,澳洲央行将在12月6日会议上下调现金利率25个基点至4.25%.

银行间利率期货<0#YIB:>显示,下周降息的机率为78%.

随着澳洲通胀放缓,全球形势为澳洲央行采取预防措施和再度降息提供最有说服力的理由.下周会议过後,澳洲央行直到明年2月7日才会召开下次会议.

其他受访者认为,除非国际前景突然恶化,否则澳洲央行将维持利率不变.

最新利率调查显示,分析师普遍预计,澳洲央行不会开启积极放松政策的周期.预期中值显示,未来一年利率将保持在4.25%.(完)