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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 12:40 BJT

〔中国新债〕福建建工集团下周三将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月2日电---中国福建建工集团总公司周五公告称,将於下周三(7日)簿记建档发行
3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  福建建工集团曾於今年3月发行5亿元短融,期限一年

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
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 福建建工集团   8        3        12   12/7簿记建档   建设银行     AA-       12/8      12/9
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 丁淑琴

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