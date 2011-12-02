〔表格〕欧元区10月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.1%,按年升5.5%

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透布鲁塞尔12月2日电---欧盟统计局周五公布,欧元区10月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.1%,较上年同期上升5.5%,路透调查预估分别为上升0.2和上升5.5%.
以下为具体数据(变动百分比,%):
路透调查
10月 预估中值 9月 8月
全部产业 月率 0.1 0.2* 0.3 -0.2
(不计入建筑业) 年率 5.5 5.5** 5.8 5.8
半成品 月率 -0.4 -0.1 0.0
年率 4.2 5.0 5.7
能源 月率 0.8 1.0 -0.8
年率 12.4 12.2 11.4
资本财 月率 0.1 0.0 0.1
年率 1.5 1.5 1.5
耐用消费品 月率 0.1 0.4 0.3
年率 2.5 2.5 2.1
非耐用消费品 月率 0.2 0.1 0.2
年率 3.5 3.4 3.5
* 接受路透访问的16位分析师预估区间:-0.2至+0.3
**接受路透访问的16位分析师预估区间: 5.1至5.7
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--编译 蔡美珍;审校 侯向明
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