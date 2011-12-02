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货币新闻 | 2011年 12月 2日 星期五 18:10 BJT

〔表格〕欧元区10月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.1%,按年升5.5%

路透布鲁塞尔12月2日电---欧盟统计局周五公布,欧元区10月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.1%,较上年同期上升5.5%,路透调查预估分别为上升0.2和上升5.5%.

以下为具体数据(变动百分比,%):

路透调查

10月 预估中值 9月 8月

全部产业 月率 0.1 0.2* 0.3 -0.2

(不计入建筑业) 年率 5.5 5.5** 5.8 5.8

半成品 月率 -0.4 -0.1 0.0

年率 4.2 5.0 5.7

能源 月率 0.8 1.0 -0.8

年率 12.4 12.2 11.4

资本财 月率 0.1 0.0 0.1

年率 1.5 1.5 1.5

耐用消费品 月率 0.1 0.4 0.3

年率 2.5 2.5 2.1

非耐用消费品 月率 0.2 0.1 0.2

年率 3.5 3.4 3.5

* 接受路透访问的16位分析师预估区间:-0.2至+0.3

**接受路透访问的16位分析师预估区间: 5.1至5.7

参看更多细节,可点选欧盟网站,网址为(here)

浏览欧元区数据相关新闻,请点选[EUROPE-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 蔡美珍;审校 侯向明

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