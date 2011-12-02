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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 15:13 BJT

俄罗斯敦促朝鲜终止铀浓缩等核活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月1日电---俄罗斯周四敦促朝鲜终止铀浓缩计划，并允许联合国原子能检察人员再次进入朝鲜，为国际对话奠定基础。

俄罗斯呼吁国际原子能总署(IAEA)检察官检查朝鲜核项目，是否如该国宣称的完全出於和平目。

“朝鲜持续进行铀浓缩只会引发国际社会严重忧虑。”俄罗斯外交部在其网站上发表的声明称。

“我们呼吁朝鲜宣布终止铀浓缩等所有核活动，并邀请IAEA专家检查其位於宁边的铀浓缩设施。”

声明称，终止铀浓缩等核活动并邀请IAEA检察人员入朝核查，将“为六方会谈的重启创造良好条件”。

俄罗斯反复敦促朝鲜遵守联合国安理会决议和2005年去核化条约，并警告美国和韩国，过於激进的态度将适得其反。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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