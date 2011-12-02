俄罗斯敦促朝鲜终止铀浓缩等核活动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月1日电---俄罗斯周四敦促朝鲜终止铀浓缩计划，并允许联合国原子能检察人员再次进入朝鲜，为国际对话奠定基础。
俄罗斯呼吁国际原子能总署(IAEA)检察官检查朝鲜核项目，是否如该国宣称的完全出於和平目。
“朝鲜持续进行铀浓缩只会引发国际社会严重忧虑。”俄罗斯外交部在其网站上发表的声明称。
“我们呼吁朝鲜宣布终止铀浓缩等所有核活动，并邀请IAEA专家检查其位於宁边的铀浓缩设施。”
声明称，终止铀浓缩等核活动并邀请IAEA检察人员入朝核查，将“为六方会谈的重启创造良好条件”。
俄罗斯反复敦促朝鲜遵守联合国安理会决议和2005年去核化条约，并警告美国和韩国，过於激进的态度将适得其反。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。