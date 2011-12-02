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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 13:16 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元守住涨幅,市场关注美国非农就业数据

路透惠灵顿/悉尼12月2日电---澳元与新西兰元周五在交投淡静中守住近期的巨大涨幅,今日稍晚美国将公布备受关注的非农就业数据,而澳洲下周也将有诸多经济事件发生.

非农就业数据料显示,新增就业岗位12.2万个,失业率持稳在9.0%.若数据给人惊喜,将延续近期一些列利好的美国数据并提振冒险意愿;若数据逊於预期,将引发投资者针对近期涨势进一步锁定利润.

澳元兑美元AUD=D4持稳於1.0221,较纽约尾盘几无变动.澳元本周料上涨逾4%.

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