〔澳新汇市〕澳元与新西兰元守住涨幅,市场关注美国非农就业数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼12月2日电---澳元与新西兰元周五在交投淡静中守住近期的巨大涨幅,今日稍晚美国将公布备受关注的非农就业数据,而澳洲下周也将有诸多经济事件发生.
非农就业数据料显示,新增就业岗位12.2万个,失业率持稳在9.0%.若数据给人惊喜,将延续近期一些列利好的美国数据并提振冒险意愿;若数据逊於预期,将引发投资者针对近期涨势进一步锁定利润.
澳元兑美元AUD=D4持稳於1.0221,较纽约尾盘几无变动.澳元本周料上涨逾4%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。