〔路透基点〕山东晨鸣纸业9,000万美元三年期贷款签署

路透香港12月2日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中国造纸企业--山东晨鸣纸业的9,000万美元三年期贷款已於11月30日签署.

这笔贷款规模较8,000万美元的初定目标上调,包含6,000万美元的履约保证贷款(A部分)与3,000万美元的母公司担保贷款(B部分).

牵头行、独家簿记行兼代理行--三井住友银行在B部分承贷1,500万美元.北欧联合银行(Nordea Bank)亦以牵头行身份参与B部分,承贷额亦为1,500万美元.

荷兰合作银行(Rabobank)与瑞典北欧斯安银行(SEB)也作为牵头行加入,各自在A部分承贷2,000万美元与1,500万美元.第一商业银行和印度国家银行(SBI)为协办行,各自在A部分承贷1,000万美元.意大利Banca Monte dei Paschi di Siena银行为承办行,在A部分承贷500万美元.

晨鸣纸业及其全资子公司寿光美伦纸业有限公司为共同借款人.

正如之前报导,A部分履约保证贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点,参贷费为310-340个基点.B部分母公司担保贷款利率为较LIBOR加码240个基点,参贷费为350-380个基点.两部分贷款均有两年的宽限期和延期两年的选择权.

根据三年的还款安排,两部分贷款在第24个月时偿还20%,第30个月再偿还20%,在贷款期限结束时偿还余下的60%.

若选择延期还款,两笔贷款均安排七次半年度非等额还款,首期还款20%,第二至第六个还款期均为12%,最後一期为20%.

所筹资金将用於设备采购.(完)