《企业看点》--12月2日财务活动报导摘要

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透班加罗尔12月2日电---以下为其它媒体周五对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 据彭博援引知情人士报导,Facebook的游戏开发商Zynga将在首次公开发行(IPO)中发售约15%的普通股.[ID:nL4E7N20BX]
* 英国金融时报周五报导,私募集团CVCCVC.UL对瑞士电信公司Orange Switzerland的拍卖已经取得进展.该公司已经与竞购者之一就与电信公司Sunrise(SRTI.PK)的可能合并进行磋商.[ID:nL4E7N20IE]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李春喜;审校 艾茂林
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。