《企业看点》--12月2日财务活动报导摘要

路透班加罗尔12月2日电---以下为其它媒体周五对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 据彭博援引知情人士报导,Facebook的游戏开发商Zynga将在首次公开发行(IPO)中发售约15%的普通股.[ID:nL4E7N20BX]

* 英国金融时报周五报导,私募集团CVCCVC.UL对瑞士电信公司Orange Switzerland的拍卖已经取得进展.该公司已经与竞购者之一就与电信公司Sunrise(SRTI.PK)的可能合并进行磋商.[ID:nL4E7N20IE]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)