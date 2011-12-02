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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 14:23 BJT

〔中国新债〕江山股份下周五将发行3.5亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月2日电---中国江山股份(600389.SS)周五公告称,将於下周五(9日)簿记建档
发行3.5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 江山股份       3.5      3.5      12   12/9簿记建档   招商银行     A       12/13      12/14
 (600389.SS)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 林高丽

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