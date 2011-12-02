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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 15:11 BJT

〔中国煤炭〕新疆三塘湖煤田开发後年产量预计将达1亿吨--新华

路透北京12月2日电---中国新华社周五报导称,预计新疆哈密三塘湖煤田进入开发期後,年产煤量可达1亿吨,相当於新疆去年全年的煤炭产量,将成为全国最大的煤炭开发基地之一.

报导称,截至11月底,新疆哈密三塘湖煤田提交1,000米以上浅煤炭资源量550亿吨,2,000米以上浅资源量1,200亿吨.预计到2012年,该煤田将进入大开发建设阶段.

三塘湖煤田位於哈密地区巴里坤县北部约80公里处的三塘湖盆地,是"十二五"(2011-2015年)期间"疆煤东运""疆电东送"战略重点开发的煤炭基地之一.

目前已有大唐集团、中国电力投资集团、国电集团等企业进驻三塘湖煤田,开发煤炭、煤电煤化工等项目.

今年中,新疆地矿局在"疆煤东运"基地之一的吐哈盆地沙尔湖煤田,再次发现厚度超百米煤层区域,预计可提交资源量170余亿吨. [ID:nCN1121930] (完)

--发稿 宿泱韫; 审校 丁淑琴

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