〔中国煤炭〕新疆三塘湖煤田开发後年产量预计将达1亿吨--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月2日电---中国新华社周五报导称,预计新疆哈密三塘湖煤田进入开发期後,年产煤量可达1亿吨,相当於新疆去年全年的煤炭产量,将成为全国最大的煤炭开发基地之一.
报导称,截至11月底,新疆哈密三塘湖煤田提交1,000米以上浅煤炭资源量550亿吨,2,000米以上浅资源量1,200亿吨.预计到2012年,该煤田将进入大开发建设阶段.
三塘湖煤田位於哈密地区巴里坤县北部约80公里处的三塘湖盆地,是"十二五"(2011-2015年)期间"疆煤东运""疆电东送"战略重点开发的煤炭基地之一.
目前已有大唐集团、中国电力投资集团、国电集团等企业进驻三塘湖煤田,开发煤炭、煤电煤化工等项目.
今年中,新疆地矿局在"疆煤东运"基地之一的吐哈盆地沙尔湖煤田,再次发现厚度超百米煤层区域,预计可提交资源量170余亿吨. [ID:nCN1121930] (完)
--发稿 宿泱韫; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。