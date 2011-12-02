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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 14:25 BJT

〔日本股市〕延续涨势录得两年最大周线涨幅,即将面临重要阻力位

路透东京12月2日电---日本股市日经指数周五延续涨势,录得两年来最大单周涨幅,不过其持续一周的涨势在75日移动均线和其他阻力位前遇阻,因投资者面临欧洲局势的不确定性.

日经指数.N225收高0.5%至8,643.75点,本周上涨5.9%,其75日移动均线在8,682点.东证股价指数.TOPX收涨0.6%至744.14点.(完)

--编译 李春喜;审校 张涛

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