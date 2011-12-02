〔中国股市〕沪综指缩量收低1.1%,经济面忧虑持续加深市场重归谨慎

沪综指.SSEC收报2,360.664点,跌26.196点,或1.1%;今日A股成交额较上日大幅萎缩四成至571亿元.本周沪综指累计收低0.88%,为连续第四周下跌.

太平洋证券分析师周雨认为,因调降存准时间早于市场预期,"投资者担心政府看到一些经济增长不大好、而又不为市场所知的东西,已经开始想跑路."