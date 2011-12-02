〔中国股市〕沪综指缩量收低1.1%,经济面忧虑持续加深市场重归谨慎

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透北京12月2日电---中国股市沪综指周五收低逾1%,金融等权重股护盘未能挽回大盘颓势.
前日调降存准利好效应释放後,投资者对於经济放缓的忧虑持续加深,市场重归谨慎.分析人士预计,短线大盘转入弱势震荡.
沪综指.SSEC收报2,360.664点,跌26.196点,或1.1%;今日A股成交额较上日大幅萎缩四成至571亿元.本周沪综指累计收低0.88%,为连续第四周下跌.
太平洋证券分析师周雨认为,因调降存准时间早于市场预期,"投资者担心政府看到一些经济增长不大好、而又不为市场所知的东西,已经开始想跑路."
此外.12月还有几只大盘股上市,市场对资金面方面也有一些担忧,预计大盘将再度转入弱势震荡.
东吴证券股份有限公司周四公告称,其A股首次公开发行(IPO)的发行价格确定为6.1-6.5元人民币,意味着公司将至多募集32.5亿元资金.下周还有新华保险首次公开发行,计划募资44.4亿元.
沪深300指数12月合约CIFZ1尾盘报2,564.8点,跌0.87%,成交量为248,434手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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