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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 14:36 BJT

〔韩国股市〕收盘基本持平,投资者在美国就业报告出炉前保持谨慎

路透首尔12月2日电---韩国股市周五收盘基本持平,因在美国就业报告出炉前,投资者保持警惕,同时欧元区继续努力应对债务危机.昨日韩股大幅上扬.

三星电子(005930.KS)等科技股领跌,但韩国电力(015760.KS)等公用事业股收坚.

综合股价指数.KS11收跌0.01%,报1,916.04点.(完)

--编译 许娜;审校 王丽鑫

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