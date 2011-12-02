〔中国房地产〕11月北京二手住宅均价创15个月来新低--新华

中国政策：2020年底前完成全国生态保护红线划定--国务院
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
路透北京12月2日电---中国楼市降价逐渐蔓延到二手房交易市场.北京市房地产交易管理网最新数据显示,11月北京市二手住宅成交均价为22,018元人民币/平方米,创下15个月以来的新低.
新华社援引伟业我爱我家市场研究院并称,北京二手房价已连续下跌了三个月,11月环比上月下跌0.4%,基本回落到去年三季度水平.
报导援引该研究院负责人胡景晖称,购房需求量的长期低迷,新房价格的大幅下跌,使得二手房价的下跌势头逐步从远郊区县向城市核心区蔓延,部分业主主动降价的意愿愈发强烈.
他并预计,今年年底至明年1月,北京二手住宅价格还将有8%-10%左右的下跌空间,房价或将基本回落到去年一季度水平.
中国政府今年以来实施的房地产调控政策已令国内房价下降在一、二线城市蔓延.中国指数研究院周四公布,11月中国100个城市住宅均价环比下降0.28%,为连续第三个月出现环比下降,且降幅继续有所扩大.北京等十大城市价格环比全线下跌.[ID:nCN1255490](完)
--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。