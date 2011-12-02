〔中国房地产〕11月北京二手住宅均价创15个月来新低--新华

路透北京12月2日电---中国楼市降价逐渐蔓延到二手房交易市场.北京市房地产交易管理网最新数据显示,11月北京市二手住宅成交均价为22,018元人民币/平方米,创下15个月以来的新低.

新华社援引伟业我爱我家市场研究院并称,北京二手房价已连续下跌了三个月,11月环比上月下跌0.4%,基本回落到去年三季度水平.

报导援引该研究院负责人胡景晖称,购房需求量的长期低迷,新房价格的大幅下跌,使得二手房价的下跌势头逐步从远郊区县向城市核心区蔓延,部分业主主动降价的意愿愈发强烈.

他并预计,今年年底至明年1月,北京二手住宅价格还将有8%-10%左右的下跌空间,房价或将基本回落到去年一季度水平.

中国政府今年以来实施的房地产调控政策已令国内房价下降在一、二线城市蔓延.中国指数研究院周四公布,11月中国100个城市住宅均价环比下降0.28%,为连续第三个月出现环比下降,且降幅继续有所扩大.北京等十大城市价格环比全线下跌.[ID:nCN1255490](完)