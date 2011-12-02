〔中国债市〕11月末银行债券托管量14.2万亿元,月增804亿--中债登

路透上海12月2日电---中国中央国债登记结算有限责任公司最新统计数据显示,2011年11月末商业银行在银行间债市的债券托管量为14.2万亿(兆)元人民币(不含短期融资券和超短融),当月增加804.41亿元.

此外,11月末基金公司的债券托管量1.63万亿元,当月增加595.81亿元.

中国债券信息网公布的数据并显示,11月发行债券5,716.74亿元(不含短期融资券和超短融),当月末债券托管量为21.01万亿元,较上月增加1,661.59亿元.

以下为2011年11月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2011年11月末 当月增减

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商业银行 142,000 +804

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基金公司 16,284 +596

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保险机构 20,340 +245

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证券公司 1,765 +59

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.(完)