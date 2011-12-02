〔中国债市〕11月末银行债券托管量14.2万亿元,月增804亿--中债登

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透上海12月2日电---中国中央国债登记结算有限责任公司最新统计数据显示,2011年11月末商业银行在银行间债市的债券托管量为14.2万亿(兆)元人民币(不含短期融资券和超短融),当月增加804.41亿元.
此外,11月末基金公司的债券托管量1.63万亿元,当月增加595.81亿元.
中国债券信息网公布的数据并显示,11月发行债券5,716.74亿元(不含短期融资券和超短融),当月末债券托管量为21.01万亿元,较上月增加1,661.59亿元.
以下为2011年11月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):
2011年11月末 当月增减
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商业银行 142,000 +804
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基金公司 16,284 +596
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保险机构 20,340 +245
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证券公司 1,765 +59
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.(完)
--发稿 周晓峰/曲伟治; 审校 林高丽
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