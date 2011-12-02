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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 14:46 BJT

〔澳洲股市〕创近三周来最高收位,本周录得三年来最大单周涨幅

路透12月2日电---澳洲股市周五收涨1.4%,连续第五个交易日上涨,尽管全球市场都在竭力守住昨日涨幅,因投资者关注美国就业数据和欧债问题的进展,以寻求更多指引.

指标股指结束了连跌两周之势,本周上涨7.6%,创三年来最大单周涨幅.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数升59.35点,报4,288点,为近三周来最高收位.(完)

--编译 侯向明; 审校 白云

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