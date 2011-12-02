〔日本金融〕公共基金在7-9月录得三年最差表现,亏损3.73万亿日圆

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月2日电---日本公共退休基金的规模在全球排名第一,但由於日圆升值和欧债危机损及国外资产及国内股票的回报,该基金7-9月录得三年来的最差表现.
日本政府退休金投资基金(GPIF)表示,继4-6月仅实现0.21%的回报率(盈利2,400亿日圆)之後,7-9月回报率降到了负3.32%,相当於亏损3.73万亿日圆.
这是该基金五个季度以来首次出现投资亏损,而且是2008年10-12月当季以来的最大亏损,当时雷曼兄弟破产.此次亏损主要受到国外股票投资的巨大损失的冲击.
在截止到9月的六个月,其回报率为负3.1%,好於美国加州公职人员退休基金(Calpers)的负5.4%,但逊於加拿大退休金计划投资局的正0.1%.
日本政府退休金投资基金的资产规模几乎可以匹敌俄罗斯经济.该基金表示,总体资产在7-9月减少4.3%至108.9万亿日圆.
自从2009/10财政年度以来,该基金一直在出售资产为支付退休金筹资.它计划在截止到2012年3月的本年度通过出售资产筹集大约8.9万亿日圆资金.(完)
--编译 张涛;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。