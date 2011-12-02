〔日本金融〕公共基金在7-9月录得三年最差表现,亏损3.73万亿日圆

路透东京12月2日电---日本公共退休基金的规模在全球排名第一,但由於日圆升值和欧债危机损及国外资产及国内股票的回报,该基金7-9月录得三年来的最差表现.

日本政府退休金投资基金(GPIF)表示,继4-6月仅实现0.21%的回报率(盈利2,400亿日圆)之後,7-9月回报率降到了负3.32%,相当於亏损3.73万亿日圆.

这是该基金五个季度以来首次出现投资亏损,而且是2008年10-12月当季以来的最大亏损,当时雷曼兄弟破产.此次亏损主要受到国外股票投资的巨大损失的冲击.

在截止到9月的六个月,其回报率为负3.1%,好於美国加州公职人员退休基金(Calpers)的负5.4%,但逊於加拿大退休金计划投资局的正0.1%.

日本政府退休金投资基金的资产规模几乎可以匹敌俄罗斯经济.该基金表示,总体资产在7-9月减少4.3%至108.9万亿日圆.

自从2009/10财政年度以来,该基金一直在出售资产为支付退休金筹资.它计划在截止到2012年3月的本年度通过出售资产筹集大约8.9万亿日圆资金.(完)