〔日本经济〕日本第三季GDP料下修,受累于企业资本支出大降(更新版)

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
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* 日本第三季资本支出按年下降9.8%,预估为降4.8%
* 企业资本支出、营收和经常性获利连续第二个季度下滑
* 分析师预计第三季GDP小幅下修
记者 Kaori Kaneko; 编译 艾茂林/王洋
路透东京12月2日电---日本企业的营收、获利和资本支出在7-9月当季连续第二个季度下降,因为受日圆升值和全球经济黯淡前景影响,一些企业对日本经济复苏步伐持审慎态度.
分析师指出,资本支出9.8%的降幅大於预估,预示下周将出炉的日本第三季国内生产总值(GDP)数字料下修.
虽然有关7-9月日本经济从震後衰退中回升的预期维持完好,但周五的数据表明企业的立场颇为谨慎.
"鉴於出口疲弱,日本资本支出近期料放慢.但在稳健的新兴经济体帮助下,未来资本支出料维持相对稳定,而重建需求也将从明年4-6月前後开始提供支撑,"农林中金总合研究所经济分析师南武志说.
"不过全球经济放缓将很可能令企业支出承压."
日本财务省的数据显示,7-9月企业资本支出较上年同期下降9.8%,降幅大於分析师预估的下降4.8%.而之前第二季度的降幅则为7.8%.
日本将於12月9日公布第三季国内生产总值(GDP)修正值,计算时将纳入7-9月资本支出数据.日本第三季GDP初值为较上季增长1.5%.
数据还显示,7-9月企业营收较上年同期下滑1.9%,但降幅小於第二季的下降11.6%.
7-9月企业经常性获利则下滑8.5%,4-6月则为下降14.6%.制造业企业经常性获利下降18.7%,前一个季度则为下降15.3%.
一项路透调查显示,受全球经济增长低迷和日圆升值的影响,10-12月日本经济较前一季增速或放缓至0.5%.(完)
--编译 艾茂林/王洋;审校 田建华
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