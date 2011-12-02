〔路透基点〕IFC Development的50亿港元再融资案回覆期限为12月13日

路透香港12月2日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士的消息称,香港IFC Development[IFCDV.UL]自行安排的50亿港元三年期再融资案的最後回覆期限是12月13日.

IFC Development上周以新修改的条件邀请银行加入这笔无担保贷款,综合收益为173-176基点,较香港银行同业拆借利率(Hibor)加码140基点.而10月初提出的条件是,综合收益为140-150基点,较Hibor加码135基点.

先前规定参贷银行只有一个档次,需承销5-10亿港元.IFC Development现在则为参与银行提供四种选择:

承贷10亿港元或更多,综合收益为176基点,即较Hibor加码140基点,获委托主办行头衔.

承贷5-9.9亿港元,综合收益为175基点,获委托主办行头衔.

承贷2-4.9亿港元,综合收益为174基点,获协办行头衔.

承贷1-1.9亿港元,综合收益为173基点,获主办行头衔.

据称至少有六家银行与IFC Development洽谈此案,包括三菱东京日联银行、法国巴黎银行、瑞穗实业银行、华侨银行、三井住友银行及新加坡大华银行.

该公司是新鸿基地产、恒基兆业、香港中华煤气组建的合资企业,旗下拥有坐落在香港中心区的顶级优质综合地产项目--国际金融中心.

新贷款案有部分金额将做为2007年3月173.5亿港元五年期贷款案的再融资.该公司7月时先传出欲进行170亿港元再融资案来测试市场.但在8月时将规模降至100亿港元以确保联贷案能成功.後来在市场大幅震荡的情况下,10月展开筹组时规模更进一步缩减至50亿港元.

银行界消息人士还说,为了弥补所缩减的额度,公司股东正计画挹注资金,部分偿付上述办理再融资的贷款.

共有19家银行以受托主办行参贷2007年时的IFC贷款案,另有14家为一般参贷行.该项贷款案最高综合收益为43基点,为较Hibor加码37基点.

2007年贷款案受托主办银行为:荷兰银行、中银香港(2388.HK)、中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)、东亚银行(0023.HK)、三菱东京日联银行、BayernLB[BAYLB.UL]、法国巴黎银行、当时的Calyon、建银国际融资、花旗集团(C.N)、星展银行[DBS.UL]、Fortis Bank Hong Kong、恒生银行(0011.HK)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、工银亚洲、瑞穗实业银行、Rabobank International、渣打银行(STAN.L)(2888.HK)以及三井住友银行.

其他参贷行为上海商银、中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)、永隆银行[WNLNG.UL]、盘谷银行(BBL.BK)、BBVA(BBVA.MC)、KBC Bank、Scotia Bank、中国银行东京支店、南洋商业银行、Public Bank(PUBM.KL)、大丰银行、兆丰国际商银、中国银行澳门分行、创兴银行(1111.HK).(完)