澳洲否认支持与印度和美国达成防御协议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透堪培拉12月2日电---澳大利亚周五否认正在推进与印度和美国达成共同防御协议，该协议可能令中国益发担忧被邻国结盟合围。
本周澳大利亚财经评论报(Australian Financial Review)援引澳大利亚外长陆克文的话报导，澳大利亚支持达成三方防御协议。
但是陆克文的发言人表示，陆克文的话被误读，陆克文原本是回答澳大利亚是否会很快解除对印度的铀出口禁令。
"陆克文指的是印度对澳大利亚铀出口政策变化的反应，跟其他无关。"陆克文的发言人称。
陆克文正在出访，路透无法联系到他或澳大利亚财经评论报获得评论。
印度外交部发言人在其官方网站上发表声明称，印度不清楚有关（防御协议）提议。
中国军方谴责美国和澳大利亚近期扩大军事同盟的做法，称此举或有损地区互信，是冷战思维的体现。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。