〔中国债市〕人民币利率互换短端续跌,因七天回购利率松动下行

路透上海12月2日电---中国人民币利率互换(IRS)周五短端报价续跌.存准率下调的市场影响仍在发酵,货币市场指标品种七天回购利率CN7DRP=CFXS亦开始松动下行,资金预期持续转好,带动一年以内的IRS报价跌幅较为明显.

交易员并指出,由於宽松政策预期已确立,IRS近期料将延续低位运行局面,但相较其利率基准及现券市场表现看,IRS降速明显过快,因此持续下探的空间暂有限.

"一年的中间价今天跌到2.70%附近,昨天在2.78%,短端(下滑)有5-10个(基)点吧,"上海一银行交易员称.

他认为,尽管七天回购利率开始掉头下行,但仍明显高於目前IRS报价水平,这将制约IRS继续下行.只有货币政策不断放松,并推动资金价格持续回落,未来利率互换才有继续向下的动力.

中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此举标志货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253188]

银行间市场周五质押式回购利率CNREPO=CFXS整体继续走跌,其中指标七天期品种下滑超过30个基点(bp),流动性呈现宽松态势.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.1260/3.2220 2.7075/2.7908 2.7300/2.8117 2.8150/2.9067 2.7680/3.0440

周四 3.2340/3.3380 2.8008/2.9000 2.7533/2.8517 2.8317/2.9317 2.7350/3.0825

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变动-0.1080/-0.1160 -0.0933/-0.1092 -0.0233/-0.0400 -0.0167/-0.0250 +0.0330/-0.0385

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年10月人民币IRS成交的名义本金总额为1,294.69亿元人民币,较9月的2,853.31亿元减逾五成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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