〔中国债市〕人民币利率互换短端续跌,因七天回购利率松动下行

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月2日电---中国人民币利率互换(IRS)周五短端报价续跌.存准率下调的市场影响仍在发酵,货币市场指标品种七天回购利率CN7DRP=CFXS亦开始松动下行,资金预期持续转好,带动一年以内的IRS报价跌幅较为明显.
交易员并指出,由於宽松政策预期已确立,IRS近期料将延续低位运行局面,但相较其利率基准及现券市场表现看,IRS降速明显过快,因此持续下探的空间暂有限.
"一年的中间价今天跌到2.70%附近,昨天在2.78%,短端(下滑)有5-10个(基)点吧,"上海一银行交易员称.
他认为,尽管七天回购利率开始掉头下行,但仍明显高於目前IRS报价水平,这将制约IRS继续下行.只有货币政策不断放松,并推动资金价格持续回落,未来利率互换才有继续向下的动力.
中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此举标志货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253188]
银行间市场周五质押式回购利率CNREPO=CFXS整体继续走跌,其中指标七天期品种下滑超过30个基点(bp),流动性呈现宽松态势.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 3.1260/3.2220 2.7075/2.7908 2.7300/2.8117 2.8150/2.9067 2.7680/3.0440
周四 3.2340/3.3380 2.8008/2.9000 2.7533/2.8517 2.8317/2.9317 2.7350/3.0825
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变动-0.1080/-0.1160 -0.0933/-0.1092 -0.0233/-0.0400 -0.0167/-0.0250 +0.0330/-0.0385
注:以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2011年10月人民币IRS成交的名义本金总额为1,294.69亿元人民币,较9月的2,853.31亿元减逾五成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。