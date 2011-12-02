〔中国金融〕中国副外长称,不能动用外汇储备来救援别的国家

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透北京12月2日电---中国外交部副部长傅莹周五表示,中国不能动用3.2兆(万亿)美元的外汇储备来救援别的国家.此前有言论称中国应扶助欧洲解决债务危机,这是中国目前为止作出的最强驳斥.
傅莹在一次论坛上表示,认为中国应援助欧洲的说法站不住脚,欧洲或许误解了中国管理储备的方式.
她称,外汇储备就类似於中国的储蓄,1997年的亚洲金融危机使中国了解了外储的重要性.(完)
--编译 隋芬;审校 沈以文
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
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