〔中国金融〕中国副外长称,不能动用外汇储备来救援别的国家

路透北京12月2日电---中国外交部副部长傅莹周五表示,中国不能动用3.2兆(万亿)美元的外汇储备来救援别的国家.此前有言论称中国应扶助欧洲解决债务危机,这是中国目前为止作出的最强驳斥.

傅莹在一次论坛上表示,认为中国应援助欧洲的说法站不住脚,欧洲或许误解了中国管理储备的方式.

她称,外汇储备就类似於中国的储蓄,1997年的亚洲金融危机使中国了解了外储的重要性.(完)