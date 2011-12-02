〔背景资料〕中国2011年11月短期融资券及中期票据承销排行榜

路透上海12月2日电---据路透统计,中国2011年11月短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达2,179.63亿元人民币,环比增逾两成,其中工商银行(601398.SS)(1398.HK)以334.9亿元夺承销额头名.

统计并显示,兴业银行(601166.SS)当月共担任21期短融及中票等的主承销商,承销期数拔头筹.

建设银行(601939.SS)(0939.HK)和中国银行(601988.SS)(3988.HK)分别以238亿元和236亿元位列11月承销额的第二、三位.

排名承销额4-10位的分别是国家开发银行[CHDB.UL]、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、招商银行(3968.HK)(600036.SS)、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、浦发银行(600000.SS)、兴业银行和交通银行(601328.SS)(3328.HK).

以下为2011年11月短融及中票承销具体排名:

1.按承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 工商银行 334.9

2 建设银行 238.0

3 中国银行 236.0

4 国开行 230.39

5 农业银行 183.0

6 招商银行 167.2

7 中信银行 114.8

8 浦发银行 113.5

9 兴业银行 103.6

10 交通银行 64.5

2.按承销期数:(前10位)

排名 主承销商 承销期数

1 兴业银行 21

2 国开行 20

招商银行 20

4 中信银行 19

5 建设银行 17

6 工商银行 14

7 中国银行 13

农业银行 13

9 民生银行 9

(600016.SS)(1988.HK)

10 浦发银行 8

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在於审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限於上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)

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