〔两岸金融〕建行与国台办签署备忘录,为台资企业开辟贷款"绿色通道"

路透北京12月2日电---按市值计为全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周五与国务院台湾事务办公室签署服务台资企业合作备忘录,为台资企业开辟贷款支持的"绿色通道".

新华社报导援引国台办主任王毅表示,为缓解台资企业融资困难,亦鼓励支持福建、广东、江苏、浙江、重庆等省市及东莞、昆山等地方政府由财政出资给予台资中小企业贷款贴息,设立风险补偿基金、担保基金、担保机构等.

"国务院台办和建设银行签署的合作备忘录,是加强对台资企业金融服务的又一举措...,一定能为台资企业在大陆健康持续发展发挥积极作用",王毅称.

同时,国台办还支持台资银行尽早在大陆设立营业机构,尽快开展人民币业务,并支持台资银行在中西部、东北部地区拓展营业网络.

另外,也鼓励台湾金融机构在大陆设立融资租赁公司、担保公司，并与大陆金融机构加强合作;并支持台资企业在大陆上市,进一步拓宽直接融资渠道.

去年6月29日,海峡两岸正式签署《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA),两岸在金融,商品贸易、服务贸易等相互开放.而最近三四年,大陆20多家主要银行对台资企业已累计提供融资近万亿元人民币.

自ECFA生效後,台湾首先核准了中行(3988.HK)(601988.SS)、交行(3328.HK)(601328.SS)来台设立据点,後续还有招行(3968.HK)(600036.SS)及建行.而目前台湾也有六家设立大陆分行,分别是土银、一银、国泰世华银、彰银、华银及合库5854.TW.(完)