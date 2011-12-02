〔路透基点〕华润置地寻求等值20亿港元的俱乐部贷款--RLPC

路透香港12月1日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中国华润集团旗下地产公司华润置地(1109.HK)在寻求等值20亿港元的俱乐部贷款,其中包括一部分人民币贷款.

这笔潜在贷款案将为华润置地今年第三笔融资,据说分为两年期港元贷款和三年期人民币贷款.两种货币的具体贷款金额尚未确定.

据闻,港元贷款含所有费用的价码为160-170基点,人民币贷款的固定年利率约为350基点.

今年早前华润置地曾进入贷款市场融资,6月时从中银香港、中国银行(澳门)、交通银行、创兴银行、上海商业银行获得15亿港元三年期贷款.而後9月,从三菱东京日联银行、汇丰控股、三井住友银行获得10亿港元三年期俱乐部贷款.

6月那笔贷款含所有费用的最高价码为160个基点,利率为较香港银行同业拆息港元利率(HIBOR)加码145个基点.9月那笔贷款的费用和利息亦相仿.(完)