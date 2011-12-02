〔欧元债市〕德债价格小涨,市场寄望欧债危机方案有解

路透伦敦12月2日电---周五德国公债价格小涨,市场寄望欧元区领导人或在推出解决欧债危机全面方案更进一步,引领德债表现优於其他避险资产.

与周三相比,德债较10年期美债表现胜出约25个基点,胜出10年期英债约20个基点.

"过去几日,德债表现远超美债和英债,所以看似市场的看法是解决方案将利好二线国家和德国公债,至少相对於美债而言,"一交易商称.