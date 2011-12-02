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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 15:41 BJT

〔日本股市〕日经指数延续涨势创两年来最大单周涨幅,逼近重要阻力位(更新版)

(新增细节)

路透东京12月2日电---日本股市日经指数周五延续涨势,创两年来最大单周涨幅.不过因欧洲下周是否将设法拼凑出解决欧债危机的方案仍存不确定性,市场人气并不热络.

全球主要央行联手缓解融资紧张激励日股上涨,当前日经指数面临主要阻力位,包括75日均线.能否有效突破此水准预计要看欧债进展.

"若欧洲领袖能同意欧洲央行(ECB)承担更积极的角色,且国际货币基金组织(IMF)可能援助的话,则这将利多股市.但这种情况的概率不大.所以下周我们有大失所望的可能,"三菱UFJ证券投资情报部长藤户则弘称.

日经指数.N225上涨0.5%,收报8,643.75点,本周上涨5.9%,为2009年12月第一周以来表现最佳的一周.日经指数稳守25日均线8,573点之上,发出正面的技术信号.

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