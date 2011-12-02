〔日本股市〕日经指数延续涨势创两年来最大单周涨幅,逼近重要阻力位(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京12月2日电---日本股市日经指数周五延续涨势,创两年来最大单周涨幅.不过因欧洲下周是否将设法拼凑出解决欧债危机的方案仍存不确定性,市场人气并不热络.
全球主要央行联手缓解融资紧张激励日股上涨,当前日经指数面临主要阻力位,包括75日均线.能否有效突破此水准预计要看欧债进展.
"若欧洲领袖能同意欧洲央行(ECB)承担更积极的角色,且国际货币基金组织(IMF)可能援助的话,则这将利多股市.但这种情况的概率不大.所以下周我们有大失所望的可能,"三菱UFJ证券投资情报部长藤户则弘称.
日经指数.N225上涨0.5%,收报8,643.75点,本周上涨5.9%,为2009年12月第一周以来表现最佳的一周.日经指数稳守25日均线8,573点之上,发出正面的技术信号.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。