〔中国能源〕预计2015年风电装机容量和发电量均将翻番--电监会

路透北京12月2日电---中国国家电力监管委员会周五表示,中国风电装机容量已达近4,000万千瓦,风力发电量占到全国发电量的1.5%,预计到2015年风电装机容量和发电量均将翻番.

新华社援引国家电监会副主席史玉波表示,"十二五"(2011-2015年)期间将进一步加快风电等可再生能源发展,预计到2015年风电装机将达到1亿千瓦,年发电量达到1,900亿千瓦时,占全国发电量的比重将超过3%.

电监会在京发布的风电安全监管报告并显示,今年1-10月,全国风力发电量达到583亿千瓦时,同比增长56.9%.

中国风能资源丰富,据估算陆地风能资源可开发量为23.8亿千瓦,海上风能资源可开发量约2亿千瓦.

2010年中国以41.83千兆瓦风电装机总量超过美国跃居世界第一.在2003-2009年的六年间,除2008年受金融危机影响以外,每年新增风电装机容量的增幅都在100%以上.根据风电发展综合规划报告,到2020年、2030年和2050年,风电装机容量将分别达到2亿、4亿和10亿千瓦,成为中国的五大电源之一.到2050年,风电将满足国内17%的电力需求.[ID:nCN1239846](完)