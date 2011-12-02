〔中国能源〕预计2015年风电装机容量和发电量均将翻番--电监会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月2日电---中国国家电力监管委员会周五表示,中国风电装机容量已达近4,000万千瓦,风力发电量占到全国发电量的1.5%,预计到2015年风电装机容量和发电量均将翻番.
新华社援引国家电监会副主席史玉波表示,"十二五"(2011-2015年)期间将进一步加快风电等可再生能源发展,预计到2015年风电装机将达到1亿千瓦,年发电量达到1,900亿千瓦时,占全国发电量的比重将超过3%.
电监会在京发布的风电安全监管报告并显示,今年1-10月,全国风力发电量达到583亿千瓦时,同比增长56.9%.
中国风能资源丰富,据估算陆地风能资源可开发量为23.8亿千瓦,海上风能资源可开发量约2亿千瓦.
2010年中国以41.83千兆瓦风电装机总量超过美国跃居世界第一.在2003-2009年的六年间,除2008年受金融危机影响以外,每年新增风电装机容量的增幅都在100%以上.根据风电发展综合规划报告,到2020年、2030年和2050年,风电装机容量将分别达到2亿、4亿和10亿千瓦,成为中国的五大电源之一.到2050年,风电将满足国内17%的电力需求.[ID:nCN1239846](完)
--发稿 谢衡; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。