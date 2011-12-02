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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 15:46 BJT

〔韩国汇市〕韩元中止四日连涨势头收跌,但本周累计上扬2.9%

路透首尔12月2日电---韩元兑美元周五跌0.5%,中止之前四日连涨势头,因在美国关键就业报告公布前,交易员选择回补一些美元空头仓位.

但韩元兑美元KRW=本周仍累计上升2.9%,为去年6月以来的第二大单周涨幅,因有关欧债危机扩散风险的担忧得到缓解.

韩元/美元当地收报1,131.5,弱於周四的1,126.1.

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