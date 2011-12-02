〔韩国汇市〕韩元中止四日连涨势头收跌,但本周累计上扬2.9%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月2日电---韩元兑美元周五跌0.5%,中止之前四日连涨势头,因在美国关键就业报告公布前,交易员选择回补一些美元空头仓位.
但韩元兑美元KRW=本周仍累计上升2.9%,为去年6月以来的第二大单周涨幅,因有关欧债危机扩散风险的担忧得到缓解.
韩元/美元当地收报1,131.5,弱於周四的1,126.1.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。