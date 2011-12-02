可口可乐称饮品中毒事件与产品质量无关

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月2日电---可口可乐公司(KO.N)周五为其在吉林销售的奶优饮料的安全性辩护，否认其饮品与一名儿童的死亡以及另外三人的致病有任何关系，但可口可乐表示，公司出於谨慎考虑已将该产品下架。

中国媒体报导称，11月28日，吉林省长春市一名11岁男孩在饮用了可口可乐美汁源果粒奶优(清新草莓口味)之後死亡，他的母亲也在饮用了同样饮料後中毒。

可口可乐女发言人Joanna Price表示，更早些时候，吉林省另有一对母女也在喝了同样饮料後中毒，但在接受治疗後恢复。

她说：“我们对受影响的家庭表示诚挚的关切。政府有关部门正在进行深入调查，此事件与我司产品本身的质量无关。”

她表示，在与当地政府讨论後，公司与地方官员达成一致，决定将吉林省内的相关产品临时性下架保存，可口可乐也在配合当地政府的调查工作。

据当地媒体报导称，当地政府表示，涉案饮料含有剧毒杀虫剂，但对於杀虫剂是如何或何时进入饮料中却并无进一步消息。

Price表示：“我公司一向以确保产品质量和安全为首要原则。”

“获悉此事後，我司立即对生产、仓储等环节进行了自查，并对同批次留样产品进行自查和第三方权威机构检测，结果显示一切正常，所有产品安全合格。”（完）