可口可乐称饮品中毒事件与产品质量无关

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月2日电---可口可乐公司(KO.N)周五为其在吉林销售的奶优饮料的安全性辩护，否认其饮品与一名儿童的死亡以及另外三人的致病有任何关系，但可口可乐表示，公司出於谨慎考虑已将该产品下架。
中国媒体报导称，11月28日，吉林省长春市一名11岁男孩在饮用了可口可乐美汁源果粒奶优(清新草莓口味)之後死亡，他的母亲也在饮用了同样饮料後中毒。
可口可乐女发言人Joanna Price表示，更早些时候，吉林省另有一对母女也在喝了同样饮料後中毒，但在接受治疗後恢复。
她说：“我们对受影响的家庭表示诚挚的关切。政府有关部门正在进行深入调查，此事件与我司产品本身的质量无关。”
她表示，在与当地政府讨论後，公司与地方官员达成一致，决定将吉林省内的相关产品临时性下架保存，可口可乐也在配合当地政府的调查工作。
据当地媒体报导称，当地政府表示，涉案饮料含有剧毒杀虫剂，但对於杀虫剂是如何或何时进入饮料中却并无进一步消息。
Price表示：“我公司一向以确保产品质量和安全为首要原则。”
“获悉此事後，我司立即对生产、仓储等环节进行了自查，并对同批次留样产品进行自查和第三方权威机构检测，结果显示一切正常，所有产品安全合格。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。