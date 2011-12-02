〔日本债市〕公债价格上涨,主要央行联合行动的影响继续发酵

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月2日电---日本公债价格周五上涨,因本周稍早全球主要央行联手行动缓解银行间资金紧张的举措继续令波动性降低,打压指标收益率(殖利率)从四个月高位回落.
市场人士称,鉴於近期金融市场动荡,周四标售的2.2万亿(兆)日圆(280亿美元)10年期日债得到良好消化,促使投资者回补日债期货空头部位,且推动收益率曲线出现多头趋平.
五年期公债收益率JP5YTN=JBTC跌1.5基点,报0.355%.指标10年期公债收益率JP10YTN=JBTC跌2个基点至1.065%,脱离周四触及的四个月高点1.090%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。