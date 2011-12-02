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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 15:54 BJT

〔日本债市〕公债价格上涨,主要央行联合行动的影响继续发酵

路透东京12月2日电---日本公债价格周五上涨,因本周稍早全球主要央行联手行动缓解银行间资金紧张的举措继续令波动性降低,打压指标收益率(殖利率)从四个月高位回落.

市场人士称,鉴於近期金融市场动荡,周四标售的2.2万亿(兆)日圆(280亿美元)10年期日债得到良好消化,促使投资者回补日债期货空头部位,且推动收益率曲线出现多头趋平.

五年期公债收益率JP5YTN=JBTC跌1.5基点,报0.355%.指标10年期公债收益率JP10YTN=JBTC跌2个基点至1.065%,脱离周四触及的四个月高点1.090%.

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