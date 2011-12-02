〔全球金市〕现货金持稳,关注美国非农就业数据及欧盟会议

* 市场期待下周的欧盟会议

* 现货钯金或录得三年来最大单周涨幅

* 技术面显示,现货金或跌至每盎司1,722美元

* 关注1330GMT的美国非农就业数据

路透新加坡12月2日电---现货金周五持稳,此前对於全球央行联手注入流动性的乐观情绪消退,今日稍晚将公布美国非农就业报告,下周还有重要的欧元区峰会.

美国企业11月或增聘人手,这将提升市场对第四季经济料更强劲成长的预期.但就业岗位的增加将不足以降低高企的失业率.[ID:nCN1254074]