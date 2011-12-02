〔全球金市〕现货金持稳,关注美国非农就业数据及欧盟会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 市场期待下周的欧盟会议
* 现货钯金或录得三年来最大单周涨幅
* 技术面显示,现货金或跌至每盎司1,722美元
* 关注1330GMT的美国非农就业数据
路透新加坡12月2日电---现货金周五持稳,此前对於全球央行联手注入流动性的乐观情绪消退,今日稍晚将公布美国非农就业报告,下周还有重要的欧元区峰会.
美国企业11月或增聘人手,这将提升市场对第四季经济料更强劲成长的预期.但就业岗位的增加将不足以降低高企的失业率.[ID:nCN1254074]
欧洲的消息将继续主导市场人气.本周稍早市场在全球央行联手注入流动性的激励下上涨,但上涨动能迅速消退,因投资者意识到,这可能无法解决欧债问题.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。