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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 15:51 BJT

〔全球金市〕现货金持稳,关注美国非农就业数据及欧盟会议

* 市场期待下周的欧盟会议

* 现货钯金或录得三年来最大单周涨幅

* 技术面显示,现货金或跌至每盎司1,722美元

* 关注1330GMT的美国非农就业数据

路透新加坡12月2日电---现货金周五持稳,此前对於全球央行联手注入流动性的乐观情绪消退,今日稍晚将公布美国非农就业报告,下周还有重要的欧元区峰会.

美国企业11月或增聘人手,这将提升市场对第四季经济料更强劲成长的预期.但就业岗位的增加将不足以降低高企的失业率.[ID:nCN1254074]

欧洲的消息将继续主导市场人气.本周稍早市场在全球央行联手注入流动性的激励下上涨,但上涨动能迅速消退,因投资者意识到,这可能无法解决欧债问题.

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