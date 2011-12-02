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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 15:52 BJT

〔金属期市〕LME期铜小涨,有望录得五周来首个周涨幅

路透新加坡12月2日电---伦敦期铜价格周五小涨,有望录得五周来首个周涨幅,若美国非农就业数据优於预期,涨势或将持续.之前欧洲银行业得到流动性扶持助推期铜上涨.

预计美国11月非农就业岗位增加12.2万个,10月为增加8万个.但分析师称,本周稍早公布的ADP民间就业报告胜过预期,显示美国公司增加7.6万个就业岗位,因此非农就业报告也可能优於预期.

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