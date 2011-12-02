〔金属期市〕LME期铜小涨,有望录得五周来首个周涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月2日电---伦敦期铜价格周五小涨,有望录得五周来首个周涨幅,若美国非农就业数据优於预期,涨势或将持续.之前欧洲银行业得到流动性扶持助推期铜上涨.
预计美国11月非农就业岗位增加12.2万个,10月为增加8万个.但分析师称,本周稍早公布的ADP民间就业报告胜过预期,显示美国公司增加7.6万个就业岗位,因此非农就业报告也可能优於预期.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。