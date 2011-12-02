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货币新闻 | 2011年 12月 2日 星期五 16:01 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元持稳,等待美国就业数据

0748GMT---欧元/美元持稳,报1.3466美元,守在本周稍早所及1.3533美元下方,交易商等待美国就业数据出炉,而且在下周欧盟峰会前离市观望,看看欧盟领导人是否能朝达成一项全面的债务危机解决方案更近一步. 有关1.3500美元存在大量到期期权的报导或将产生影响,而位於1.3515美元的21日移动均线切入位或将形成阻力.(完) --编译 许娜;审校 田建华

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