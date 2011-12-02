《外汇动态》欧洲开盘:欧元持稳,等待美国就业数据

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
0748GMT---欧元/美元持稳,报1.3466美元,守在本周稍早所及1.3533美元下方,交易商等待美国就业数据出炉,而且在下周欧盟峰会前离市观望,看看欧盟领导人是否能朝达成一项全面的债务危机解决方案更近一步. 有关1.3500美元存在大量到期期权的报导或将产生影响,而位於1.3515美元的21日移动均线切入位或将形成阻力.(完) --编译 许娜;审校 田建华
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路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。