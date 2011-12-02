〔中国债市〕现券收益率续跌,市场密切关注下周公开市场走势

路透北京12月2日电---中国银行间债市周五现券收益率续跌,跌幅较周四有所收窄.市场人士表示,央行下调存款准备金率,将释放出资金,债市做多力量偏强,推动现券收益率继续下探;市场密切关注下周公开市场走势.

市场人士并指出,中期利率债等券种收益率跌幅会更加明显些,因其先前相对价值更好,并受到农发五年新债结果的提振.

"今天现券收益率继续往下,"北京一大型银行交易员称,"今天就有机构有些钱出不掉,下周一出不掉的钱更多,收益率还得接着下."

银行间市场周五质押式回购利率CNREPO=CFXS整体继续走跌,其中指标七天期品种下滑近30个基点(bp),流动性呈现宽松态势.[CN/CN]

中国农业发展银行五年期固息金融债中标利率远低於市场预期和二级市场水平.央行近三年来首次调降存准率,注入流动性,机构配置压力陡增,加上政策趋於宽松的预期升温,均促使中标利率大幅走低. [ID:nCN1258340]

上述交易员并指出,机构密切关注着下周公开市场情况,一年央票一二级市场较大的利差,决定着其或发行利率大跌或停发的命运;中期看,利空债市的因素并未显现,然现券收益率下探的空间或也不会太大.

华东地区一银行资深交易员亦指出,至少在明年一季度之前,其认为现券收益率整体仍会向下;机构可根据自身仓位情况,结合现券走暖过程中可能出现的技术性调整风险,选择自身的操作策略.

中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.分析人士预计,此次下调存准将释放3,500-4,000亿元资金.[ID:nCN1253422](完)

剩余期限近一年的央票1101088券CN1101088=CFXS成交续居首,收报96.7289元,对应收益率3.3700%,成交额为201.74亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.9836 3.7000

上日 2.9891 3.9827

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4516/3.3916

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.5929/2.5289

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5390/3.4610 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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