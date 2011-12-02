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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 16:35 BJT

〔中国电力〕南方电网两大输电工程开工,西电东送每年400多亿度--新华

路透北京12月2日电---中国新华社周五报导称,总投资330亿元人民币的南方电网两大"西电东送"输电工程在云南省开工建设,建成後将新增电力输送能力1,140万千瓦,每年将有400多亿千瓦时水电送往珠三角地区.

这两个工程分别是糯扎渡电站送电广东±800千伏直流输电工程,和溪洛渡右岸电站送电广东±500千伏直流输电工程(两渡工程).

"两渡工程"线路总长4,000余公里,是南方电网"十二五"(2011-2015年)期间投资最多、输电容量最大、输送距离最长的电网建设项目,亦是国家"十二五"重点工程.

报导援引南方电网公司董事长赵建国称,预计2015年"西电东送"规模将达到4,300万千瓦，主要以增送云南水电为主.同时,将加强跨省区能源规划、"西电东送"交易机制等重大课题研究.

他并称,公司目前已形成"八交五直"共13条"西电东送"大通道,最大输送能力超过2,400万千瓦,"西电东送"电量年均增长15.4%.

中国国家电监会此前发布报告显示,中国发电装机总体充裕,但各地平衡情况不一,其中东北、西北地区发电装机容量明显富余,华东、华北相对紧张,需加强跨省区电力资源配置.(完)

--发稿 李然; 审校 丁淑琴

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