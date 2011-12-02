〔中国电力〕南方电网两大输电工程开工,西电东送每年400多亿度--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月2日电---中国新华社周五报导称,总投资330亿元人民币的南方电网两大"西电东送"输电工程在云南省开工建设,建成後将新增电力输送能力1,140万千瓦,每年将有400多亿千瓦时水电送往珠三角地区.
这两个工程分别是糯扎渡电站送电广东±800千伏直流输电工程,和溪洛渡右岸电站送电广东±500千伏直流输电工程(两渡工程).
"两渡工程"线路总长4,000余公里,是南方电网"十二五"(2011-2015年)期间投资最多、输电容量最大、输送距离最长的电网建设项目,亦是国家"十二五"重点工程.
报导援引南方电网公司董事长赵建国称,预计2015年"西电东送"规模将达到4,300万千瓦，主要以增送云南水电为主.同时,将加强跨省区能源规划、"西电东送"交易机制等重大课题研究.
他并称,公司目前已形成"八交五直"共13条"西电东送"大通道,最大输送能力超过2,400万千瓦,"西电东送"电量年均增长15.4%.
中国国家电监会此前发布报告显示,中国发电装机总体充裕,但各地平衡情况不一,其中东北、西北地区发电装机容量明显富余,华东、华北相对紧张,需加强跨省区电力资源配置.(完)
--发稿 李然; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。