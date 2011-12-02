〔欧洲金融〕德国总理梅克尔称,解决欧债危机将需数年时间

路透柏林12月2日电---德国总理梅克尔周五表示:

* 欧元区债务危机不会一夕间解决

* 危机解决将需数年时间

* 不应低估欧盟二线国家公民的努力

* 欧洲央行(ECB)的任务与美国联邦储备理事会(美联储, FED)和英国央行有区别

* 欧洲政治家在欧债危机中失掉信誉,因未能贯彻稳定公约的规则

* 德国宪法不允许将预算控制权移交至一家欧洲机构

* 因此有关欧元区共同债券的讨论没有意义

* 只有通过修改公约才能达成财政联盟

* 欧盟执委会和司法部门必须在德国议会不失去预算控制权的情况下发挥更大的作用

* 我们希望不要在欧元区国家和其他非欧元区的欧盟国家之间造成隔阂

* 说德国想要统治欧洲太离谱

* 希望欧洲银行监管当局在银行重组资本方面快速行动

* 欧洲必须善用EFSF化解危机,而非贬低其作用