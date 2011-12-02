(重发)〔中国经济〕房价拐点初现端倪,关注房价下跌会否诱发恐慌性抛售--央行新闻稿

(重发以跟上红条)

路透北京12月2日电---中国人民银行网站周五新闻稿称,上周有关房地产金融风险管理的会议重点讨论了央行统计调查统计司撰写的两份报告,认为随着近期房地产开发投资及贷款增速双双回落,房价拐点已初现端倪.

部分参与讨论的商业银行代表认为,银行和房地产开发企业能够承受房价下跌20%到30%带来的冲击.不过,中国银行和企业则更加关心房价下跌20%後是否会诱发恐慌性抛售,以及连锁反应.

中国政府今年以来实施的房地产调控政策已令国内房价下降在一、二线城市蔓延.中国指数研究院周四公布,11月中国100个城市住宅均价环比下降0.28%,为连续第三个月出现环比下降,且降幅继续有所扩大.北京等十大城市价格环比全线下跌.[ID:nCN1255490](完)