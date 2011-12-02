〔投行观点〕摩根士丹利将亚洲/新兴股市配置比重调至最高

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透12月2日电---摩根士丹利将亚洲与新兴市场股市的配置比重调升至最高,也就是较市场基准高10%,这是2008年10月以来首见.该行称,调高比重的理由是这些市场将受企业获利推动而走多,而且亚洲新兴经济体前景良好.
"我们对明年(除日本外亚太地区/新兴市场)股市的看法比一般的预期好很多,"摩根士丹利在报告中说.
该行特别指出新兴市场股市表现将超过基准,看好超大型股、高配息个股、业务优良的个股和金矿类股将是亚洲和新兴股市的要角.(完)
--编译 沈以文;审校 艾茂林
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。