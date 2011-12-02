〔投行观点〕摩根士丹利将亚洲/新兴股市配置比重调至最高

路透12月2日电---摩根士丹利将亚洲与新兴市场股市的配置比重调升至最高,也就是较市场基准高10%,这是2008年10月以来首见.该行称,调高比重的理由是这些市场将受企业获利推动而走多,而且亚洲新兴经济体前景良好.

"我们对明年(除日本外亚太地区/新兴市场)股市的看法比一般的预期好很多,"摩根士丹利在报告中说.

该行特别指出新兴市场股市表现将超过基准,看好超大型股、高配息个股、业务优良的个股和金矿类股将是亚洲和新兴股市的要角.(完)