〔中国债市〕11月机构债券托管量普增,因市场造好且新债发行放量(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增更多细节)
* 11月主要机构债券托管量普增
* 其中银行和基金增持力度最大
* 主因市场转好且新债发行放量
路透上海12月2日电---在政策宽松的预期下,11月中国债市现券收益率继续走跌.机构配置热情配合一级市场新债发行放量,使得主要机构债券托管量连续第二个月增长,其中商业银行和基金公司增持力度最大.
中央国债登记结算有限责任公司最新统计数据显示,11月末,商业银行的债券托管量(不含短期融资券和超短融)为14.2万亿(兆)元人民币,当月增加804.41亿元;基金公司托管量余额达到1.63万亿元,当月增595.81亿元.
"不用看数据,从市场中就可以感觉得到银行和基金肯定是增持的,"北京一位大型券商债券分析师说,从10月份开始,债券市场行情转好,从最开始积极参与的交易型机构,逐步延伸到配置机构的加入,那时一级市场新债发行利率普遍低过二级,机构配置热情由此可见一斑.
通胀压力回落和经济增速放缓担忧,令投资者对中国经济政策转向宽松的预期更加升温,11月的债券市场继续造好.中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期固息国债最新收益率为3.5005%,较10月末的3.7607%跌近30个基点(bp).
中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首降.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253422]
数据并显示,11月发行债券5,716.74亿元(不含短期融资券和超短融),其中净发行量1,820.42亿元,上月为1,070亿元.新发债中,包括了600亿元的铁路建设债券和229亿元的试点自行招标地方债.
另外,11月末债券托管量为21.01万亿元,较上月增加1,661.59亿元.
以下为2011年11月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):
2011年11月末 当月增减
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商业银行 142,000 +804
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基金公司 16,284 +596
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保险机构 20,340 +245
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证券公司 1,765 +59
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以下为2011年11月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):
2011年11月末 当年增减 当月增减
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政府债券 73,262 +6,633 +27
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央行票据 20,150 -20,759 -10
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政策性金融债 64,303 +12,699 -7
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政府支持机构债 1,090 -- --
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政府支持债券 1,000 +1,000 +1,000
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商业银行债 8,493 +2,397 +497
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非银行金融机构债 567 -- --
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企业债券 16,351 +1,840 -149
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短期融资券 5,257 -1,273 -657
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中期票据 19,445 +5,909 +961
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集合票据 91 +36 -0.5
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资产支持证券 99 -84 --
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外国债券 40 -- --
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合计 210,147 +8,399 +1,662
以下为2011年11月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):
2011年11月 2010年全年
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债券发行量
其中:本币债 5,717 95,088
美元债 -- 4
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现券交割量
(银行间) 54,645 676,872
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回购交割量 100,634 947,929
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债券兑付量 3,896 67,387
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.(完)
--发稿 周晓峰/曲伟治; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。