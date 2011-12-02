〔中国债市〕11月机构债券托管量普增,因市场造好且新债发行放量(更新版)

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* 11月主要机构债券托管量普增

* 其中银行和基金增持力度最大

* 主因市场转好且新债发行放量

路透上海12月2日电---在政策宽松的预期下,11月中国债市现券收益率继续走跌.机构配置热情配合一级市场新债发行放量,使得主要机构债券托管量连续第二个月增长,其中商业银行和基金公司增持力度最大.

中央国债登记结算有限责任公司最新统计数据显示,11月末,商业银行的债券托管量(不含短期融资券和超短融)为14.2万亿(兆)元人民币,当月增加804.41亿元;基金公司托管量余额达到1.63万亿元,当月增595.81亿元.

"不用看数据,从市场中就可以感觉得到银行和基金肯定是增持的,"北京一位大型券商债券分析师说,从10月份开始,债券市场行情转好,从最开始积极参与的交易型机构,逐步延伸到配置机构的加入,那时一级市场新债发行利率普遍低过二级,机构配置热情由此可见一斑.

通胀压力回落和经济增速放缓担忧,令投资者对中国经济政策转向宽松的预期更加升温,11月的债券市场继续造好.中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期固息国债最新收益率为3.5005%,较10月末的3.7607%跌近30个基点(bp).

中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首降.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253422]

数据并显示,11月发行债券5,716.74亿元(不含短期融资券和超短融),其中净发行量1,820.42亿元,上月为1,070亿元.新发债中,包括了600亿元的铁路建设债券和229亿元的试点自行招标地方债.

另外,11月末债券托管量为21.01万亿元,较上月增加1,661.59亿元.

以下为2011年11月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2011年11月末 当月增减

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商业银行 142,000 +804

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基金公司 16,284 +596

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保险机构 20,340 +245

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证券公司 1,765 +59

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以下为2011年11月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):

2011年11月末 当年增减 当月增减

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政府债券 73,262 +6,633 +27

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央行票据 20,150 -20,759 -10

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政策性金融债 64,303 +12,699 -7

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政府支持机构债 1,090 -- --

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政府支持债券 1,000 +1,000 +1,000

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商业银行债 8,493 +2,397 +497

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非银行金融机构债 567 -- --

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企业债券 16,351 +1,840 -149

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短期融资券 5,257 -1,273 -657

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中期票据 19,445 +5,909 +961

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集合票据 91 +36 -0.5

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资产支持证券 99 -84 --

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外国债券 40 -- --

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合计 210,147 +8,399 +1,662

以下为2011年11月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):

2011年11月 2010年全年

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债券发行量

其中:本币债 5,717 95,088

美元债 -- 4

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现券交割量

(银行间) 54,645 676,872

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回购交割量 100,634 947,929

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债券兑付量 3,896 67,387

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.(完)