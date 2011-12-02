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货币新闻 | 2011年 12月 2日 星期五 16:26 BJT

〔表格〕瑞士10月零售销售较上年同期下滑0.2%

路透苏黎世12月2日电---瑞士联邦统计局周五公布,瑞士10月零售销售较上年同期下滑0.2%.

10月零售销售经季节调整後较前月增加2.5%.

具体数据如下(经通胀调整,较上年同期变动%):

2011年10月 2011年9月

总计 -0.2 -1.4

扣除燃料的销售 -0.1 -1.8

食品、饮料和烟草 -0.5 2.4

非食品销售 -0.2 -2.9 (完)

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--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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