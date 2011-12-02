〔表格〕瑞士10月零售销售较上年同期下滑0.2%

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透苏黎世12月2日电---瑞士联邦统计局周五公布,瑞士10月零售销售较上年同期下滑0.2%.
10月零售销售经季节调整後较前月增加2.5%.
具体数据如下(经通胀调整,较上年同期变动%):
2011年10月 2011年9月
总计 -0.2 -1.4
扣除燃料的销售 -0.1 -1.8
食品、饮料和烟草 -0.5 2.4
非食品销售 -0.2 -2.9 (完)
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--编译 蔡美珍;审校 隋芬
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