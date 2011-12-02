〔欧洲金融〕欧盟银行业管理局不会提高压力测试标准--消息

路透柏林12月2日电---据消息人士周五透露:

* 欧盟银行业管理局(EBA)消同意不会设定更严格的银行压力测试标准,不会将资本金要求提至比之前预期更高的水准.

* 德国五家银行的资本缺口现估计约为100亿欧元.这五家银行分别是德国商业银行(CBKG.DE)、德意志银行(DBKGn.DE)、州立银行LBBW [LBBW.UL]、NordLB [NDLG.UL]、DZ Bank.

* EBA主席恩瑞亚在致银行的信函中暗示,将给予银行更多时间提交提高资本充足率的计划.