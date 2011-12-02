〔欧洲金融〕欧盟银行业管理局不会提高压力测试标准--消息

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透柏林12月2日电---据消息人士周五透露:
* 欧盟银行业管理局(EBA)消同意不会设定更严格的银行压力测试标准,不会将资本金要求提至比之前预期更高的水准.
* 德国五家银行的资本缺口现估计约为100亿欧元.这五家银行分别是德国商业银行(CBKG.DE)、德意志银行(DBKGn.DE)、州立银行LBBW [LBBW.UL]、NordLB [NDLG.UL]、DZ Bank.
* EBA主席恩瑞亚在致银行的信函中暗示,将给予银行更多时间提交提高资本充足率的计划.
(完)
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