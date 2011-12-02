《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦12月2日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日持於1.3420美元之上,但欧元未能突破本周稍早所创的1.3540.上周高点1.3570仍是欧元上涨至1.3620美元的拦路虎.

再次跌破1.3420将瞄准1.3300.目标是重探10月低点1.3150,并跌至1.3050,後者是1.1880至1.4940走势的61.8%回档位.跌破此水准,将剑指今年低点1.2870.

美元/日圆:尽管昨日下跌,但仍守在77.20/30日圆一带上方,保持进一步上涨预期不变.主要目标是涨向从2007年高点124.15日圆拉出的趋势线阻力位79.00.

只有跌破77.20/30,才会破坏这样的走势,且产生继续走低的可能.在这种情况下,关键支撑区域是76.20/30,跌破该水准将打开跌向75.30的空间.

英镑/美元:英镑未能逾越本周高位1.5780,这是涨向1.5825的最大障碍.突破该水准,将会扩大涨幅至1.5900.英镑只有守在1.5620上方,才能展开这样的走势,否则其会急跌向1.5520.(完)

--编译 田建华; 审校 高琦

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