〔路透基点〕多家银行欲参与台湾永丰余海外子公司20亿美元贷款案--RLPC

路透香港12月2日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,参与台湾造纸企业永丰余英属开曼群岛公司(YFY Cayman Co. Ltd.)2亿美元五年期贷款案投标的银行有台湾银行、彰化商银、玉山银行、第一商业银行、华南银行、台北富邦银行.

台湾银行是单枪匹马参与竞标,而彰化商银、第一商业银行、华南银行是代表八家银行组成的银团来竞标.台北富邦银行和玉山银行则与至少一家外资银行联手竞争主办行头衔.

此项融资将做为借款人在中国扬州子公司的资本支出

提交建议书的截止日期为12月9日.

2010年4月,永丰余英属开曼群岛公司在台湾上市的母公司永丰余集团取得50亿台币的五年期无担保融资,其中包括最高达50亿台币的循环信贷以及最高达25亿台币的担保贷款,两部分的贷款总额不得超过50亿台币.

该项循环信贷利率为较90天期次级商业票据利率加码59基点,担保贷款则支付55基点的保证金费用.

2010年该项贷款案的委托主办行及额度分配行为台湾银行、国泰世华、彰化商银、玉山银行、第一商业银行、华南银行、台北富邦银行以及合作金库商银.贷款管理行为国泰世华,文件管理行为第一商业银行.(完)