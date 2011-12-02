《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦12月2日电---以下为法国兴业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:在欧元回落至10月初触及的低点1.3145美元以前,不能排除欧元升向1.3610/15美元阻力区域的可能性.

欧元/日圆:应可延续上周自102.50日圆拉出的反弹走势,首道上档目标位在106.70,主要关注点是105.10和105.55日圆.

美元/日圆:料重返78.30/40日圆的阻力区域,此後会测试长期下跌阻力线,本周的切入位落在78.60.

英镑/美元:在英镑指向至少是上周低点1.5425美元以前,不能排除英镑进一步修正并升向1.5870/90阻力区域的可能性.

美元/加元:中期上升拉回线今日切入位是1.0320加元,应成为美元升向近期高点1.0525加元道路上的重要阻力.

纽约 当日 今年来 2010年

0831GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3467 1.3463 +0.03 +0.67 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.77 77.74 +0.04 -4.17 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 104.75 104.59 +0.15 -3.55 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9160 0.9154 +0.07 -1.87 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5689 1.5693 -0.03 +0.58 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0130 1.0139 -0.09 +1.64 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0236 1.0227 +0.09 +0.32 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7803 0.7782 +0.27 +0.15 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.640 79.470 +0.21 -4.13 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 60.670 60.460 +0.35 -4.08 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 122.04 121.93 +0.09 -3.65 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3110 1.3136 -0.20 -0.05 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 高琦; 审校 艾茂林

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