〔中国票据市场〕转贴利率变动不大,信贷政策未有转向迹象令心态难放松

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月2日电---中国票据市场转贴利率周五持稳.虽然月初信贷压力可能减轻利好转贴市场,但因多数机构本月可用规模尚未最後确定,目前多以询价观望为主,交投还未完全转热.
交易员并指出,此前央行三年来首次下调存款准备率,显示货币政策放松步伐加快,但在信贷投放方面,还未能感觉到有实质性的变化,对後市仍不宜盲目乐观.
上海一银行交易员称,今日转贴利率变化有限,因不少银行本月转贴可用规模"差不多得到5号才能确定,计财部门都在核(规模)呢."
北京一银行交易员并表示,央行下调存款准备金率的消息,对转贴市场影响更多是在心理层面.因其直接利好市场流动性,而非目前转贴市场的主要影响因素--信贷规模.
中国央行周三晚间宣布,从12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
-----------------------------------------------------
今日 8.7072/8.2653 9.0677/8.6267 10.4350/9.5220
上日 8.7048/8.2676 9.0677/8.6244 10.3431/9.5188
-----------------------------------------------------
变动 +0.24bp/-0.23bp 0bp/+23bp +9.19bp/+0.32bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价续跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3370%,较上日的6.3423续跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.1728/3.1008 3.2320/3.1700
上日 3.1820/3.1130 3.2630/3.1968
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。