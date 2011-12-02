〔中国票据市场〕转贴利率变动不大,信贷政策未有转向迹象令心态难放松

路透上海12月2日电---中国票据市场转贴利率周五持稳.虽然月初信贷压力可能减轻利好转贴市场,但因多数机构本月可用规模尚未最後确定,目前多以询价观望为主,交投还未完全转热.

交易员并指出,此前央行三年来首次下调存款准备率,显示货币政策放松步伐加快,但在信贷投放方面,还未能感觉到有实质性的变化,对後市仍不宜盲目乐观.

上海一银行交易员称,今日转贴利率变化有限,因不少银行本月转贴可用规模"差不多得到5号才能确定,计财部门都在核(规模)呢."

北京一银行交易员并表示,央行下调存款准备金率的消息,对转贴市场影响更多是在心理层面.因其直接利好市场流动性,而非目前转贴市场的主要影响因素--信贷规模.

中国央行周三晚间宣布,从12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.7072/8.2653 9.0677/8.6267 10.4350/9.5220

上日 8.7048/8.2676 9.0677/8.6244 10.3431/9.5188

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变动 +0.24bp/-0.23bp 0bp/+23bp +9.19bp/+0.32bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价续跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3370%,较上日的6.3423续跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1728/3.1008 3.2320/3.1700

上日 3.1820/3.1130 3.2630/3.1968

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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