〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率仍受抑,观望美就业数据--IFR

IFR伦敦12月2日电---美国非农就业报告稍晚出炉,市场人士大多离场观望,同时,前几天上涨後风险偏好依然未减.欧元/美元仍接近1.3500美元,该水准今日有更大规模的期权到期,期权波动率仍在较低水平.

一周期欧元/美元期权波动率约为15.0%,一个月期波动率在14.0%低段区域附近得到支撑,周三曾触及15.6%.三个月期波动率下跌1.0%至15.25%,一年期波动率从16.5%跌至15.75%.一个月期delta值为0.25的风险逆转指标约为2.4%,偏向欧元卖权,周三报2.9%,11月初曾创下纪录高位4.2%.

一个月期英镑/美元期权波动率在10%低段区域附近寻获支撑,不过一个月期欧元/英镑期权波动率下跌,目前接近8.5%.欧元/瑞郎期权波动率变化不大,一个月期持於10.0%左右,一年期在12.0%.

澳元/美元期权波动率进一步全线下跌,因现汇整固近期涨势.一个月期澳元/美元价平期权波动率亚洲时段报16.4%,创四周新低.

一个月期美元/日圆期权波动率隔夜受创,目前约为8.5%,昨日报9.0%,本周稍早创下近期新高9.35%.一年期波动率在12.4%.(完)