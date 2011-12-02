〔中国债市〕政策利好交易所信用债,但受需求限制收益率走势分化

路透上海12月2日电---中国证券交易所市场信用债收益率本周表现分化,央行近三年来首次下调存款准备金率,令资金面预期得以改善,高评级券收益率应声大降;而受需求拖累,中低评级品种收益率变化有限.

交易员并指出,由於投资者结构不同,交易所中低评级品种和银行间品种走势相关性较弱.

"流动性好的,AAA评级(债券)随银行间(市场)下的比较多;AA的和AA+的基本没变化,历来也是不跟随银行间市场的,"上海一券商交易员称.

她并指出,在年底实现利润的需求下,机构或倾向於谨慎投资甚至按兵不动,这对於交易所信用债需求形成利空影响;而信用债一级市场发行量激增,亦会对二级市场形成"抽水".

不过,华南一券商交易员则看好交易所信用债後市,"前期人们担忧的流动性和通胀因素,现在都没有了.历来债市都是从银行间传导到交易所,从高评级传导到低评级,随着资金面进一步宽裕,这些传导都会慢慢实现."

他并认为,银行体系资金充裕将逐步传导到企业信贷方面,对於改善企业资金流动性及偿付能力都将形成利好.

中国银行间市场周五质押式回购利率CNREPO=CFXS整体继续走跌,其中指标七天期品种下滑超过30个基点(bp),流动性呈现宽松态势.[ID:nCN1258438]

中信证券最新报告认为,中国政策微调带来的经济回暖预期和信用资质改善预期仍是中低等级债券主要的支撑因素,持有该类信用债可以在高票息及可能的信用利差缩窄中获得较高收益.[ID:nCN1246140]

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 147.1371 +0.1698 147.1458 146.7839

上证公司债指数.SSEEBI 130.6275 +0.1479 130.6409 130.2566

上证分离债指数.SSEDCBI 130.8583 +0.4386 130.8811 129.6928

上证国债指数.SSEBI 130.7201 -0.0960 130.9188 130.6332

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深证企债指数.SZCBI 124.5870 -0.0150 124.6040 124.2740

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