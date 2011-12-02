《外汇动态》欧元兑美元稍稍下滑,受梅克尔讲话打压

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
0835GMT---欧元兑美元EUR=稍稍下跌,报1.3467,受德国总理梅克尔讲话以及据信在1.3500之下有欧元卖单的打压.梅克尔刚才表示,有关欧元区共同债券的讨论是无意义的. 在此之上,阻力位是21日移动均线1.3515,以及周线一目均衡云区底部约1.3526,再往上是本周高位1.3533.(完) --编译 王洋;审校 艾茂林
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路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。