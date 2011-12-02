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货币新闻 | 2011年 12月 2日 星期五 16:52 BJT

《外汇动态》欧元兑美元稍稍下滑,受梅克尔讲话打压

0835GMT---欧元兑美元EUR=稍稍下跌,报1.3467,受德国总理梅克尔讲话以及据信在1.3500之下有欧元卖单的打压.梅克尔刚才表示,有关欧元区共同债券的讨论是无意义的. 在此之上,阻力位是21日移动均线1.3515,以及周线一目均衡云区底部约1.3526,再往上是本周高位1.3533.(完) --编译 王洋;审校 艾茂林

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