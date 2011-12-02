〔中国经济〕房价拐点初现端倪,关注房价下跌会否诱发恐慌性抛售--央行(更新版2)

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* 房价拐点初现端倪--央行报告

* 关注房价下跌会否诱发恐慌性抛售--部分商行

* 并能否采取有效措施控制抛售连锁反应

路透北京12月2日电---中国人民银行周五称,随着近期中国房地产投资及贷款增速双双回落,房企资金趋紧及土地市场量价齐跌,房价拐点已初现端倪,并称部分商业银行担忧房价大幅下跌带来的连锁反应.

央行网站新闻稿并援引上周参加一座谈会的部分商业银行代表称,银行和房企能够承受房价下跌20-30%带来的冲击.但银行和企业更关心房价下跌後是否会诱发恐慌性抛售,以及有关方面能否采取有效措施控制其连锁反应.

"部分商业银行的表态说明银行也了解房地产市场若出现全面下跌的话,会产生一系列连锁反应.银行对严重後果还是有担忧的,"中原集团研究中心高级经理刘渊表示.

他并表示,当前楼市降价已蔓延至二手房交易市场,这是楼市不景气的明显标志,下一步房价或将继续调整.

北京市房地产交易管理网最新数据显示,11月北京市二手住宅成交均价为22,018元人民币/平方米,创下15个月以来的新低.[ID:nCN1258744]

中国政府今年以来实施的房地产调控政策已令国内房价下降在一、二线城市蔓延.国家统计局数据显示,10月已有近一半城市房价出现环比下降,同比价格涨幅亦继续放缓,为今年以来最低,显示房价拐点初现.[ID:nCN1226006]

**关注房企自有资金状况**

央行新闻稿援引参会代表称,地产开发企业的现金流量是影响未来一段时期内房价走势的重要因素,银行更加关注企业自有资金在总资产中的比例.

"就房地产开发企业的财务风险和偿债能力而言...这项指标(企业自有资金在总资产中的比例)比资产负债率更加全面、准确地反映房地产开发企业的财务杠杆,"新闻稿援引参会代表称.

楼市的持续调控已令开发商日益感觉到资金的压力.统计局此前数据显示,1-10月房地产企业本年资金来源达68,429亿元人民币,同比增长20.2%,该增速已连续第二月出现放缓.

中国央行周三宣布从12月5日起下调存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.令房地产行业看见了一丝曙光.

但人民日报周四文章指出,房地产业内人士普遍认为,这并不说明楼市调控放松,也难以改变未来房价下降的趋势.此前国务院副总理李克强亦曾表示,明年还会继续实行当前遏制房价过快上涨的政策.(完)

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